Бишкек, 11 октября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Правительство Киргизии в целях сдерживания роста цен на уголь рассматривает вопрос о введении госрегулирования цен. Об этом сообщили 11 октября в пресс-службе Государственного агентства антимонопольного регулирования.

Александра Майер (Кеня) ИА REGNUM Упаковка угля

Чиновники утверждают — резкое похолодание в октябре вызвало ажиотаж на рынке угля и превышение спроса над предложением, возможно сами реализаторы также воспользовались ситуацией.

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Оптово-отпускные цены 21 добывающего предприятия, расположенного на карьерах Кара-Кече остались на прошлогоднем уровне: от 1250 сомов (1037 рублей) до 1330 сомов (1117 рублей) за тонну угля сообщили в Госантимонополии.

Цены на уголь по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 715,8 сома (601,30 рубля) за тонну, или на 16,1%. Наиболее высокая цена зафиксирована в городе Ноокат Ошской области — 8309 сомов (6979 рублей) за тонну угля сообщается в Национальном статистическом комитете.

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