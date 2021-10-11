Ростов-на-Дону, 11 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест фигурантам уголовного дела о создании преступного сообщества, фигурантом которого является бывший глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко. Все подозреваемые пробудут под стражей ещё в течение трёх месяцев.

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В частности, все подследственные, в том числе Вадим Бабаев, Иван Ситько, ЭдуардБабаев, проведут в следственном изоляторе до 10−11 января 2022 года включительно.

ИА REGNUM напоминает, что бессменный на протяжении 27 лет глава Аксайского района Виталий Борзенко был задержан утром 12 апреля 2021 года в одном из санаториев Кисловодска. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и организации преступного сообщества. Следователи считают, что участники банды на муниципальных землях занималась махинациями более 20 лет. Организатор банды до сих пор находится в розыске.