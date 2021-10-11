Махачкала, 11 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту нападения ученика с ножом на сверстника в школе Махачкалы возбудили следователи. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.

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«По факту убийства подростка во время драки в школе в Махачкале возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи СК России по Дагестану», — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс-Россия».

Также отмечается, что, по данным следователей, 11 октября в махачкалинской школе №51 15-летний ученик и его одноклассник подрались и в ходе этой драки первый подросток использовал нож, после чего второй позднее скончался в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Махачкале в одной из школ ученик нанес смертельное ножевое ранение сверстнику.