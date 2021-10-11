Москва, 11 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. С июля по сентябрь 2021 года на российском авторынке появились две новые модели и девять обновленных автомобилей или сменивших поколение. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Авторынок

Так, в указанный период в России были представлены новый кроссоверы Volkswagen Taos и Geely Atlas Pro. Отмечается, что гибридная версия Atlas Pro постепенно заменит модель Atlas.

В начале июля в России появился внедорожник Cadillac Escalade пятого поколения, а также Chevrolet Tahoe такого же поколения. Кроме того, в сентябре Chevrolet представил в России компактный кроссовер Chevrolet Trailblazer нового поколения.

В конце июля на российский авторынок вышел кроссовер Hyundai Creta нового поколения, производство которого налажено в Санкт-Петербурге. А сегмент премиальных машин пополнился рестайлинговым бизнес-седаном Lexus ES.

В сентябре обновление в России получили: компактный кроссовер Citroen C3 Aircross, спорт-седан Genesis G70, седан Kia Cerato, внедорожника LADA Niva Bronto и универсал Volkswagen Passat Alltrack.

Ранее на предприятии «Автотора» в Калининграде началось производство обновленного семейства Kia Ceed.

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