Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение труда
Стокгольм, 11 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Канадско-американский экономист Дэвид Кард и американские исследователи Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс удостоены Нобелевской премии по экономике. Об этом 11 октября объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции.
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Нобелевская премия
Половину премии получит Кард за его «эмпирический вклад в экономику труда». Вторую половину вручат Ангристу и Имбенсу «за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».
Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября было объявлено, что Нобелевскую премию мира получат филиппинская журналистка Мария Рессе и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
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