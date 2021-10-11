Стокгольм, 11 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Канадско-американский экономист Дэвид Кард и американские исследователи Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс удостоены Нобелевской премии по экономике. Об этом 11 октября объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции.

Naked-science.ru Нобелевская премия

Половину премии получит Кард за его «эмпирический вклад в экономику труда». Вторую половину вручат Ангристу и Имбенсу «за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября было объявлено, что Нобелевскую премию мира получат филиппинская журналистка Мария Рессе и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

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