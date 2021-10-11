Джакарта, 11 октября 2021, 13:17 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо допускает всплеск случаев заражения коронавирусом во время рождественских и новогодних праздников, сообщает CNN Indonesia.
Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что число случаев заражения коронавирусом всегда увеличиваются после долгих отпусков.
Президент Индонезии поручил немедленно определить стратегию подготовки к Рождеству и Новому году.
Лухут Бинсар Панджаитан также пригласил сообщество бороться с пандемией.
Как сообщало ИА REGNUM, британское правительство исключило Индонезию из «красного списка» по COVID-19.
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