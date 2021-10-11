Помощник президента РФ встретится с заместителем госсекретаря США – Песков
Москва, 11 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Встречу с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд проведет помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Об этом 11 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Насколько мне известно, госпожу Нуланд примет в администрации (президента России) мой коллега Ушаков», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
При этом представитель Кремля добавил, что встречи президента России Владимира Путина с Нуланд не планируется.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что уровень вакцинации от Соvid в России непозволительно маленький.