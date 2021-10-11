Иркутск, 11 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 11 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5060 человек, причём вновь 33 из них добавили в сводку за минувшие выходные.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 113 677 человек (+1187 за выходные). Госпитализированы 3466 (+544 за выходные). Выздоровели 102 786 пациентов (+798 за выходные).

Ещё 454 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+4 за выходные).

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