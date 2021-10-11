София, 8 октября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Передвижные пункты тестирования граждан на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 в ближайшее время будут открыты в заведениях общественного питания и крупных торговых точках по всей Болгарии. Об этом говорится в специальном заявлении правительства республики, передаёт 8 октября Болгарское радио.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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Согласно официальной информации, такая инициатива была принята временным кабинетом министров Болгарии после встречи высокопоставленных чиновников с представителями туристической индустрии и основных медицинских учреждений страны.

Предполагается, что в ближайшее время на входе в большинство кафе и супермаркетов Болгарии появятся так называемые «терминалы пропуска», где посетители смогут сдать экспресс-тест на коронавирус или пройти в указанное заведение, предъявив результаты анализа ПЦР.

«Это позволит в значительной степени снизить уровень заболеваемости COVID-19 в нашей стране», — предположил главный санитарный инспектор Болгарии Ангел Кунчев.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших COVID-19 в Болгарии составило 517 тысяч. Из них скончались 21 505 пациентов.