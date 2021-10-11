Самара, 11 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Работавший в «красной зоне» врач-кардиолог скончался в Самарской области. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Самарской областной клинической больницы.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

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«Ушел из жизни Борисов Сергей Михайлович. Наш коллега, друг, жизнелюбивый человек, на 43 году жизни. Сергей Михайлович был прекрасным врачом-кардиологом поликлиники главного корпуса. С начала работы госпиталя в 2020 году пошёл работать в «красную» зону, чтобы бороться с COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы.

Коллектив этого медучреждения выражает соболезнования семье, родным и близким Сергея Михайловича.

«А ещё он был отзывчивым человеком, на которого всегда можно положиться. У Сергея Михайловича было хорошее чувство юмора, которое помогало разрядить любую ситуацию», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что прощание с Сергеем Михайловичем состоится в Самаре 11 октября в 15:00 около Церкви Святой Елисаветы Феодоровны Преподобномученицы на территории больницы по адресу ул. Ташкентская, 159 г.