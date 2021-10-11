Томск, 11 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 59 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение КТ в коронавирусном стационаре

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За весь период пандемии в Томской области COVID-19 диагностировали у 44 715 человек. Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 37 212 человек.

Напомним, 10 октября в Томской области было подтверждено 96 случаев заражения коронавирусом.