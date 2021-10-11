Тюмень, 11 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 269 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 267 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 октября 2021 года коронавирусом заразились 64 547 человек, выздоровели 55 752 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 11 октября в регионе скончался 2031 пациент с COVID-19 (на 10 человек больше, чем днём ранее).