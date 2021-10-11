Ростов-на-Дону, 11 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Ростовской области вдоль реки Миус, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои с гитлеровцами, поисковики обнаружили останки девочки-санинструктора.

Culture.ru Площадь Героев. Скульптура «Девушка-санитарка, несущая раненного бойца»

«На позиции перед немецкими окопами нашли девочку-санинструктора. Она вытаскивала с поля боя раненого командира, и их накрыло огнём артиллерии. После товарищи сложили то, что от них осталось в немецкий окоп, немного присыпав землёй с бруствера. Так они и пролежали в каменистой земле Миус-фронта 80 лет», — сообщили в поисковом отряде «Миус-фронт».

Как предполагают поисковики, девочка-санинструктор и раненый боец погибли осенью 1941 года в ходе битвы за Ростов-на-Дону. Они могли принадлежать к 71-му полку НКВД, сформированному в Донбассе. Историческое расследование продолжается.