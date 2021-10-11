Москва, 11 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Преждевременными назвал лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов траты на «климатические проекты» в 34 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайга

«Зачем такие большие и сомнительные траты, которые в течение нескольких лет, наверняка, предложат увеличить в несколько раз?» — рассуждает Миронов, комментируя объем финансирования из федерального бюджета научно-технической программы России по климату и экологическому развитию до 2030 года в почти 34 млрд. рублей.

Довольно странно, что эти эксперты ретранслируют, отстаивают и продвигают у себя на родине модные западные теории, считает парламентарий.

«Хорошо известно, что климатическую повестку и трансграничный углеродный налог лоббируют сторонники разрушения и стагнации российской экономики. На западе только и ждут, что Россия начнёт платить многомиллиардный «экологический» оброк и вдобавок к этому будет тратить внутри страны большие деньги на продвижение сомнительных научно-технических программ», — подчеркнул он.

Так называемые «экологические» и околонаучные траты в этой сфере для России неприемлемы, считает Миронов.

«Россия должна выбрать иной путь взаимоотношений с зарубежными партнёрами в этой сфере. Считаю, что платить углеродный налог ЕС нужно только в том случае, если Европа согласится платить нам за поглощение СО2 российскими лесами», — заключил он.

Читайте также:Россия должна ответить на вызовы климатической повестки — Решетников