Красноярск, 11 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. Об этом 11 октября сообщает сайт «Стопокронавирус.рф».

Minzdrav.gov.ru Инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

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За всё время в Красноярском крае умер уже 6071 пациент с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе COVID-19 диагностировали уже у 120 306 человек.