За сутки в Красноярском крае скончались 24 ковид-пациента
Красноярск, 11 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. Об этом 11 октября сообщает сайт «Стопокронавирус.рф».
Minzdrav.gov.ru
Инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией
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За всё время в Красноярском крае умер уже 6071 пациент с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе COVID-19 диагностировали уже у 120 306 человек.