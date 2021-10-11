Москва, , 13:32 — REGNUM Реализации договорённостей по Нагорному Карабаху будет посвящена встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая состоится 12 октября в Москве. Об этом сообщает 11 октября пресс-служба Кремля.

Никол Пашинян и Владимир Путин Kremlin.ru

Отмечается, что Путин и Пашинян рассмотрят ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Также они обсудят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе.

Кроме того, российский и армянский лидеры затронут в беседе развитие двусторонних отношений Москвы и Еревана и взаимодействие в рамках интеграционных объединений на пространстве Евразии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее востоковед Игорь Димитриев предположил, что российским миротворцам придётся уйти из Карабаха через четыре года.

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