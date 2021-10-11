Казань, 11 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В столице Татарии на площадке «Казань Экспо» 11 октября открыли международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий. Для участия в мероприятии прибыли руководитель Роспотребнадзора — главный санитарный врач РФ Анна Попова, представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. С видеообращением к участникам обратилась зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба главы РТ.

Government.ru Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова

Глава Роспотребнадзора РФ зачитала участникам учений приветствие президента России Владимира Путина.

В международных учениях принимают участие 120 специалистов из 20 стран мира. Мероприятия организованы Роспотребнадзором при поддержке Правительства России. Как отметила Анна Попова, подготовка и проведение учений соответствуют всем необходимым требованиям безопасности. Свыше 90% участников учений вакцинированы. Весь персонал «Казань Экспо» обследован на COVID-19.

ИА REGNUM ранее сообщало, в период пандемии коронавируса система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, и отказ от вакцинации делает ситуацию только хуже. Лечение одного больного COVID-19 обходится государству на сумму около 200 тысяч рублей, а косвенный ущерб может составить примерно 500 тысяч рублей.

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