Тбилиси, 11 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников сосредоточиться на победе во втором туре выборов в органы самоуправления, назначенном на 30 сентября. Письмо политика зачитал гендиректор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия 11 октября журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Экс-президент заявил в письме, что победа на выборах является «главным» способом изменить ситуацию стране.

«Я со своей стороны сделаю всё, чтобы, продолжая голодовку, дожить до 30 октября. Вместо того чтобы заранее устраивать траур по мне, лучше засучите рукава, чтобы вместе праздновать победу», — заявил Саакашвили.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси вечером 1 октября. Он в тот же день объявил голодовку и заявил, что отказался от медпомощи. 8 октября стало известно, что он начал принимать соки и мёд. 10 октября личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил об ухудшении здоровья экс-президента, в пенитенциарной службе минюста Грузии опровергли это заявление.