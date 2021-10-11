Москва, 11 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Процедуру подключения электроэнергии к дачному участку существенно упростят, сообщил 11 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дача

По словам главы правительства, подготовлен соответствующий проект постановления.

Он рассказал, как сейчас происходит подключение дач к электроэнергии, что не только трудозатратно, но и является дополнительным и далеко не маленьким расходом для членов СНТ.

«Для решения этих проблем правительством подготовлен проект постановления, которое существенно упростит порядок подключения электроэнергии для дачников», — заявил Мишустин.