Белград, , 13:00 — REGNUM Погромы сербского населения, как в марте 2004 года, в Косово и Метохии не повторятся. Власти страны этого не допустят. Об заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

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«Мы будем соблюдать резолюцию 1244 Совбеза ООН и свои международные обязательства. Определённо, мы не допустим повторения мартовских погромов 2004 года, ни «Бури» 1995 года (хорватской военно-полицейской операции против Республики Сербская Краина — Прим. ИА REGNUM)», — подчеркнул в беседе с РИА новости глава сербского МВД.

Что касается международного контингента под эгидой НАТО KFOR, то, как отметил Вулин, Сербия в первую очередь ожидает от него сохранения мира и стабильности на территории Косово и Метохии.

«Это их ответственность согласно резолюции 1244 Совбеза ООН. Мы не позволим повторения погромов и «Бури» и позаботимся о том, чтобы сделать абсолютно все для сохранения мира и безопасности», — добавил министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2004 году на территории, контролируемой ООН и НАТО, косовские албанцы организовали погромы, в которых погибли 19 человек, 954 получили ранения, несколько тысяч сербов были изгнаны с мест своего проживания. В погромах было сожжено и подорвано 800 сербских домов, 35 православных храмов и монастырей.

За участие в беспорядках было задержано 266 человек, но ни один из организаторов этих событий не только не был арестован, но даже не был публично обозначен.

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