Ангарск, Иркутская область, 11 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Иркутской области инициирована доследственная проверка по факту массового отравления воспитанников детского сада №116 в Ангарске. Как сообщает 11 октября территориальное СУ СК РФ, ранее СМИ сообщили, что там отравились 14 детей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Следователи установили, что накануне шестеро детей обратились в больницу. По результатам анализов у двоих детей обнаружена норовирусная инфекция, они проходят амбулаторное лечение.

Следователи СК совместно со специалистами Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия. По результатам проверки, признакам преступления, предусмотренной ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа 2021 года от детей, следовавших в составе организованных групп в летние оздоровительные лагеря Кубани, поступили жалобы на пищевое отравление. Прибывшие к поезду медицинские работники, осмотрев несовершеннолетних, приняли решение о госпитализации 31 пассажира в учреждения здравоохранения Белореченска и Апшеронска, по прибытии состава в пункт назначения свыше 70 детей направлены в больницу.

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