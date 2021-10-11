Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Мужчина купил квартиру в Выборгском районе Петербурга, на Институтском проспекте. Этот район с советских времён считался престижным, здесь селилась ленинградская интеллигенция. К удивлению новосёла, в туалете своего нового жилья вечером 10 октября он обнаружил предметы, похожие на гранаты, и вызвал оперативные службы, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти Гранаты с запалами, найденные в петербургской квартире

Прибывшие специалисты группы разминирования ОМОН ГУ Росгвардии установили, что найдены две ручные гранаты с запалами, которые лежали отдельно.

«Боеприпасы были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — отметили в пресс-службе.