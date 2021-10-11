Киев, , 12:56 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что к прошедшему у его дома в селе Козин под Киевом 9 октября митингу причастен нынешний украинский лидер Владимир Зеленский. Он написал об этом 11 октября в своем Телеграмм-канале.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне очень жаль, что так быстро — за 2,5 года — Зеленский встал на рельсы «антимайдана». Он отдал команду штурмовать (дом Порошенко — ред.). Зачем он это сделал? А для того, чтобы скрыть собственные преступления», — написал в своем сообщении экс-президент Украины.

Также он предположил, что этим Зеленский намеревается получить «дымовую завесу».

«Мы с завтрашнего дня будем требовать ответа от Зеленского и его банды о преступлениях, которые они совершили. Нас не испугать», — заключил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель украинского министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что покушение на жизнь Сергея Шефира, являющегося первым помощником президента Украины Владимира Зеленского, было совершено профессионалом.