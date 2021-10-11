Ла-Пас, 11 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Глава МИД Боливии Рохелио Майта осудил созданную оппозицией страны кампанию в СМИ с историей о якобы нарушении прав задержанной бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на выступление Майта по ТВ.

Facebook.com/SenadoBolivia Жанин Аньес

Майта отметил, что права Аньес никогда не нарушались: напротив, её предварительное заключение было проведено в соответствии с национальными и международными стандартами.

По его словам, когда Аньес испытывала проблемы со здоровьем, система правосудия и пенитенциарная система предоставили ей медицинскую помощь, улучшенные условия и даже привилегии по сравнению с другими заключенными.

«Её жизни, здоровью и безопасности ничего не угрожало», — сказал Майта.

Он также напомнил, что в докладе Межамериканского суда по правам человека с расследованием насильственных событий 2019 года установлено, что в период действия мандата Аньес де-факто имели место нарушения.