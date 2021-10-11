Москва, , 14:00 — REGNUM Правительственная комиссия поддержала законопроект об ответственности промышленных предприятий за ликвидацию накопленного экологического вреда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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Отправной точкой создания нового регулирования стала очистка территории бывшего советского комбината «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области.

«Это ключевой природоохранный закон. Мы ликвидируем эту лазейку и на практике реализуем принцип «намусорил — убери за собой», — сказала Абрамченко.

Регулирование коснется промышленных площадок и цехов крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, а также объекты размещения наиболее опасных отходов.

Владельцы промышленных объектов за пять лет до конца срока эксплуатации должны будут разработать план мероприятий по устранению негативных последствий деятельности предприятия. Предприниматели либо выводят объект из эксплуатации, либо реконструируют объект и продлевают срок его эксплуатации.

Мероприятия должны быть одобрены государственной экологической экспертизой.

Продление срока эксплуатации допускается только при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации с обязательным экологическим аудитом. Также ликвидатор обязан подготовить смету выполнения мероприятий, предусмотренных планом, и подтвердить финансовое обеспечение мероприятий. Сделать это можно несколькими способами: получить гарантию, заключить договор поручительства или создать резервный фонд на счете эскроу.

Контролировать обоснованность расчета финансового обеспечения и результаты выполнения плана и выдавать заключение будет Росприроднадзор.

Для предотвращения перепродажи проблемных объектов в пользу фирм-однодневок, вводятся механизмы контроля сделок. В случае заключения сделки более чем за пять лет до конца срока эксплуатации новый собственник должен представить в уполномоченный федеральный орган документы, подтверждающие его финансовую устойчивость.

Санкции

За неисполнение обязательств по ликвидации причиненного вреда окружающей среде в отношении владельцев промобъектов предусмотрена соразмерная ответственность — компенсационный платеж в размере стоимости ликвидационных мероприятий.

В случае неуплаты предполагается приостановка объявления о выплате и выплаты дивидендов до момента уплаты компенсационного платежа либо предоставления плана мероприятий с положительным заключением госэкоэкспертизы и соответствующим финансовым обеспечением.

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