Киев, 11 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Украина приняла помощь американской и британской стороны с расследованием покушения на первого помощника президента Сергея Шефира. Об этом мервый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал в интервью агентству «РБК-Украина».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шерлок Холмс

По его словам, США и Великобритания сами предложили поддержку и техническую помощь, а в Киеве с радостью эту помощь приняли. Все стороны, добавил он, работают сообща ради достижения конечного результата. Его представят обществу.

При этом Енин отметил, что украинские профессионалы «экстра-класса» не только не уступают западным коллегам, но и «более проактивны и продвинуты».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября автомобиль помощника украинского президента обстреляли на территории Киевской области. Водитель получил ранения, Шефир не пострадал. По факту происшествия возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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