Брюссель, , 12:53 — REGNUM Европейский союз продлил действие режима, в рамках которого вводит санкции в отношении ответственных за распространение и применение химоружия, говорится в заявлении Совета Евросоюза.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Продлить ограничительные меры против распространения и применения химического оружия ещё на один год, до 16 октября 2022 года», — говорится в заявлении.

Санкции были введены в отношении лиц, ответственных за разработку и применение химического оружия, а также тех, кто оказывает им финансовую, техническую или материальную поддержку, уточнили в Совете ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что документ предусматривает «санкции, предложенные Великобританией и Францией после атак в Сирии и британском Солсбери». Введенные ограничительные меры предполагают запрет на въезд в страны ЕС для руководителей российских разведывательных структур и их ближайших соратников. Кроме того, все активы этих лиц на территории Евросоюза, если таковые имеются, будут заморожены.