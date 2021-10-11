Пермь, 11 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 11 октября, выявили 549 заражений коронавирусом, что на четыре меньше, чем днём ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

С начала пандемии число зарегистрированных случаев заражения достигло 107 323. Оправились от болезни 93 455 пермяков. На сегодняшний день в больницах лечится 4541 пациент с COVID-19. Коечный фонд свободен на 8,8%.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 5173 человека. За последние сутки умерли 28 пермяков.