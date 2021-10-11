Калининград, 11 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. На российском заводе «Автотор» в городе Калининград стартовало производство рестайлингового семейства Ceed — хетчбэка Ceed и универсала Ceed SW. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Kia Обновленный Kia Ceed

На авторынке России новинка появится в ноябре текущего года.

Ceed получил новый дизайн, который отличается спортивными акцентами. Кроме того, машины выделяются новым логотипом марки.

Некоторые версии Kia Ceed получили телематический комплекс Kia Connect с доступом к навигационным сервисам.

Под капотом рестайлинговых Ceed и Ceed SW устанавливается новый мотор T-GDI объёмом 1,5 мощностью 150 л. с. и 253 Нм крутящего момента. Двигатель идёт в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями 7DCT.

Также в моторную линейку входит агрегат 1,6 MPI мощностью 128 л. с. и 154,6 Нм крутящего момента. Агрегатируется такой двигатель с шестиступенчатым «автоматом».

Ранее стало известно, что на «Автоторе» может быть налажено производство электрифицированных моделей Kia и Hyundai в 2023 году.

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