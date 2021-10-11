Красноярск, 11 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. По состоянию на 11 октября в Красноярском крае выявлено 120 306 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 406 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за сутки в крае выздоровел 351 человек, за всё время — 106 691.

В регионе проведено уже 3 788 028 тестов на коронавирус (+ 4 737 за сутки).

Напомним, 10 октября в крае выявили 399 носителей коронавируса.