Баку, , 12:46 — REGNUM Баку отрицает обвинения Тегерана в том, что на территории Азербайджана действуют террористы. Об этом в интервью ливанскому телеканалу Al-Manar заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

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«Антиазербайджанская кампания Ирану не пойдёт на пользу. Известно, что причиной этих безосновательных обвинений является предотвращение незаконного въезда иранских грузовиков на территорию Азербайджана и освобождение азербайджанских земель от оккупации», — сказала Абдуллаева.

Она заявила, что численность ВС Азербайджана составляет более 100 тыс. человек, и страна не нуждается в привлечении наёмников со стороны. Абдуллаева также отметила, что политика Тегерана в отношении Азербайджана изменилась после смены правительства в Иране.

Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили посты на участке, который заходит на территорию, перешедшую по контроль Баку. Они досматривают автомобили с иранскими номерами и берут с них плату за проезд. 15 сентября двух иранских водителей задержали по подозрению в поездках в Нагорный Карабах.

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