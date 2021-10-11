Баку, 11 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Баку отрицает обвинения Тегерана в том, что на территории Азербайджана действуют террористы. Об этом в интервью ливанскому телеканалу Al-Manar заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Антиазербайджанская кампания Ирану не пойдёт на пользу. Известно, что причиной этих безосновательных обвинений является предотвращение незаконного въезда иранских грузовиков на территорию Азербайджана и освобождение азербайджанских земель от оккупации», — сказала Абдуллаева.

Она заявила, что численность ВС Азербайджана составляет более 100 тыс. человек, и страна не нуждается в привлечении наёмников со стороны. Абдуллаева также отметила, что политика Тегерана в отношении Азербайджана изменилась после смены правительства в Иране.

Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили посты на участке, который заходит на территорию, перешедшую по контроль Баку. Они досматривают автомобили с иранскими номерами и берут с них плату за проезд. 15 сентября двух иранских водителей задержали по подозрению в поездках в Нагорный Карабах.