Слюдянка, Иркутская область, 11 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Слюдянской районной больнице идет установка нового современного оборудования. Как сообщает сегодня, 11 октября, пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Приангарья Игоря Кобзева, до 15 октября там будет установлен компьютерный томограф, до 1 ноября — маммограф.

Пресс-служба правительства Иркутской области В Слюдянской районной больнице идет установка нового современного оборудования

Глава региона в рамках рабочей поездки по территории провёл в стационаре совещание, на котором также присутствовал министр здравоохранения региона Яков Сандаков. По его славам, Слюдянская больница в 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения получает обширный пул оборудования: компьютерный томограф на 32 среза, цифровой маммограф, две палатные рентгеновские установки, наркозные аппараты, операционные столы, набор для эндоскопических исследований.

«Все оборудование будет поставлено и запущено в эксплуатацию до конца года. Это позволит проводить диагностику и оперативные вмешательства в полном объеме. Я планирую еще раз посетить больницу в декабре. Приеду, посмотрю, сколько пациентов смогло воспользоваться новым оборудованием», — сказал губернатор.

Напомним, в 2020 году на капитальный ремонт Слюдянской районной больницы из бюджета Иркутской области было выделено 7,9 млн рублей. На эти средства заменили оконные блоки в инфекционном отделении, лечебном корпусе и поликлинике в Байкальске.

Кроме того, в апреле 2020 года был открыт фельдшерско-акушерский пункт модульной конструкции в поселке Солзан Слюдянского района, который приобрели за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Во время посещения объектов здравоохранения глава региона подчеркнул, что сейчас идет четвертая волна распространения коронавирусной инфекции.

«По прогнозам специалистов, она продлится от 6 до 10 недель. В этот период будут введены ограничительные мероприятия. Жители должны это понимать. Мы увеличиваем коечный фонд для лечения больных COVID-19, принимаем необходимые меры для недопущения роста заболеваемости», — сказал Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Иркутской области планируется приобрети 595 единиц медицинского оборудования на сумму 1,3 млрд рублей.

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