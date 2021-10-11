Варшава, 11 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Польша будет бороться за сохранение Евросоюза в виде содружества сильных независимых государств. Об этом заместитель польского министра иностранных дел Марчин Пшидач заявил в эфире третьего канала Польского радио.

Gov.pl Мартин Пшидач

«Европейская интеграция не должна была быть созданием супердержавы, а должна была быть созданием союза сильных и хорошо интегрированных, но суверенных национальных государств», — сказал Пшидач.

Он подчеркнул, что Варшава намерена решительно сражаться за сохранение ЕС в таком виде.

Многие политики в ЕС, добавил он, стали более критично воспринимать решения Брюсселя. Тренд признания всего, что исходит из этой столицы, меняется. Этот процесс продлится некоторое время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕС Польшу раскритиковали за признание приоритета национального законодательства. Конституционный суд Польши признал несоответствующей норму о превосходстве европейского права над польской конституцией.

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