Джакарта, , 12:43 — REGNUM Британское правительство исключило Индонезию из «красного списка» по COVID-19, сообщает Kompas.

В Индонезии Kaluganews.ru

Индонезия вышла из «красного списка» по COVID-19 11 октября. Граждане Индонезии теперь могут посещать Великобританию без карантина. Правило распространяется только на граждан Индонезии, прошедших полную вакцинацию.

Британское правительство признало только четыре марки вакцины от коронавируса: Moderna, AstraZeneca, Pfizer и Janssen.

Как сообщало ИА REGNUM, авианосец ВМС Великобритании остановится в Сингапуре, соседней с Индонезией страной.

Читайте ранее в этом сюжете: Британский авианосец с истребителями F-35 остановится в Сингапуре