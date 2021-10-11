Джакарта, 11 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Британское правительство исключило Индонезию из «красного списка» по COVID-19, сообщает Kompas.

Kaluganews.ru В Индонезии

Индонезия вышла из «красного списка» по COVID-19 11 октября. Граждане Индонезии теперь могут посещать Великобританию без карантина. Правило распространяется только на граждан Индонезии, прошедших полную вакцинацию.

Британское правительство признало только четыре марки вакцины от коронавируса: Moderna, AstraZeneca, Pfizer и Janssen.

Как сообщало ИА REGNUM, авианосец ВМС Великобритании остановится в Сингапуре, соседней с Индонезией страной.