В Коми за сутки коронавирус выявили у 268 человек
Сыктывкар, 11 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми число ковид-пациентов пополнил 261 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Коронавирус
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Наибольший прирост заболевших за сутки выявлен в Сыктывкаре случая и Ухте. На лечении находятся более 10 тысяч пациентов.
По данным штаба, за сутки в республике скончались девять пациентов, всего с начала пандемии — 1836.
Как сообщало ИА REGNUM, в реанимации инфекционной больницы Сыктывкара с ковидом оказался младенец.