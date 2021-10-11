Сыктывкар, 11 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми число ковид-пациентов пополнил 261 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Наибольший прирост заболевших за сутки выявлен в Сыктывкаре случая и Ухте. На лечении находятся более 10 тысяч пациентов.

По данным штаба, за сутки в республике скончались девять пациентов, всего с начала пандемии — 1836.

Как сообщало ИА REGNUM, в реанимации инфекционной больницы Сыктывкара с ковидом оказался младенец.