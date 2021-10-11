Оренбург, 11 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 376 новых заражений коронавирусом, что на четыре больше предыдущего суточного показателя, сообщает 11 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии число зарегистрированных носителей коронавируса достигло 81 363. На 100 тыс. населения приходится 4151,34 факта заболевания.

Оправился от болезни 69 761 оренбуржец. По причине COVID-19 скончался 2161 человек. За последние сутки зафиксирован 21 летальный исход.