Асунсьон, 11 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Парагвае 4 644 536 жителей страны придут на избирательные участки, чтобы выбрать мэров и членов горсоветов в 261 округе на выборах, отложенных на год из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет агентство IP.

FF MM Асунсьон. Парагвай

На этих выборах будут избраны 261 мэр и 2 781 член городского совета в 17 департаментах страны плюс в столице. Из общего числа избирателей 51% составляют мужчины и 49% — женщины.

В общей сложности 60 285 иностранцев, проживающих в стране, также имеют право голосовать на этих выборах, в то время как парагвайцы, проживающие за рубежом, не участвуют в этих выборах на уровне округов.