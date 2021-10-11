Москва, 11 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Темой предстоящего общего собрания Российской академии наук (РАН) станет пандемия коронавируса. Об этом 11 октября заявил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам эксперта, во время собрания ученые будут рассматривать пандемию с разных сторон.

«Российская академия наук, которая будет проводить общее собрание 17−19 декабря, поставила темой обсуждения все аспекты коронавирусной инфекции. Это и медицинские, и политические, и экономические проблемы», — сказал Онищенко.