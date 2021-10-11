Ярославль, 11 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Чтобы победить коронавирус, нужно строить новые инфекционные отделения. Об этом заявил ярославский депутат от «Единой России» Александр Гончаров на на депутатских слушаниях об исходных данных к областному бюджету на 2022 год.

Ko44.ru Инфекционное отделение

«У меня есть конкретное предложение в рекомендации. Коллеги, ситуация с ковидом, она настолько сложна, что я, честно говоря, думал, что после первой волны наше правительство Российской Федерации задумается о том, чтобы в областных центрах, муниципальных образованиях появились дополнительные инфекционные отделения. Современные, оснащённые и так далее. К сожалению, этого не происходит», — начал Александр Гончаров.

Сейчас для лечения пациентов с ковидом перепрофилируются обычные больницы, и это не позволяет оказывать плановую помощь. Кроме того, больных приходится возить из района в район — туда, где места есть. Гончаров уточнил, что речь идёт о всех областных центрах и крупных муниципальных образованиях. Депутат рассказал, что в 2020 году региональное правительство уже ходатайствовало об этом в Правительстве РФ, однако предложенный вариант их не устроил.

«К сожалению получили ответ, что можно рассматривать это, но на принципах государственного-частного партнёрства. Я, честно говоря, этого не понимаю. Потому что инфекции — сегодня ковид, завтра ещё какой-то придёт. И мы видим, что он серьёзно бьёт по экономике, здоровью людей. И поэтому считаю, что в рекомендации надо написать — рекомендовать Ярославской областной думе обратиться в Государственную думу РФ о необходимости дополнительного финансирования, строительстве новых инфекционных отделений в областных центрах субъекта федерации и муниципальных образованиях. Потому что то, что мы сегодня закрываем больницы, отделения плановой помощи — это неправильно. И это увеличивает смертность не только сегодняшнюю, но и будущую. И я думаю, что здесь надо находить нам достаточно эффективные решения. В том числе по строительству новых отделений», — подытожил депутат.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Правительство РФ выделило 130 миллионов рублей на ремонт лечебного корпуса Ярославской областной инфекционной больницы.