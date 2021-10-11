Омск, 11 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки скончались шесть пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом 11 октября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 2286 жителей Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 октября в регионе выявлен 88 571 носитель коронавируса, выздоровели 70 217 человек.