Жертвами коронавирусной инфекции в Омской области стали ещё шесть человек
Омск, 11 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки скончались шесть пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом 11 октября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».
Med.ru
Реанимация
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»
За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 2286 жителей Омской области.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 октября в регионе выявлен 88 571 носитель коронавируса, выздоровели 70 217 человек.