Москва, 11 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В состав сборной России на чемпионат мира по велоспорту на треке вошли двукратный призёр Олимпиады и четырёхкратная чемпионка мира Анастасия Войнова и бронзовый призёр Игр Денис Дмитриев. Об этом 11 октября сообщил главный тренер команды Сергей Ковпанец.

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Помимо Войновой и Дмитриева, в команду вошли Александр Шарапов, Михаил Яковлев, Иван Гладышев, Павел Якушевский, Дарья Шмелёва, Яна Тыщенко, Наталия Антонова (спринтерская группа), а также Гульназ Хатунцева, Мария Новолодская, Мария Миляева, Глеб Сырица, Лев Гонов, Влас Шичкин, Егор Игошев, Никита Берсенев, Иван Новолодский и Сергей Ростовцев (темповая группа).

Чемпионат мира состоится в Рубе (Франция) с 20 по 24 октября.

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