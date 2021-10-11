Москва, 11 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. ЧП с падением женщины и её двух детей с высоты в Москве взяла на контроль прокуратура, сообщает 11 октября пресс-служба надзорного ведомства.

Oboi-dlja-stola.ru У окна

В пресс-службе рассказали, что на месте находится исполняющая обязанности Головинского межрайонного прокурора Надежда Тимошенко. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбуждённого по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве возле жилого дома на улице Левобережная нашли тела женщины 1987 года рождения и двух её детей — 2018 и 2021 годов рождения. У всех травмы, характерные при падении с высоты.