Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Ленинградская область, на фоне роста числа пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, добавила еще 209 коек в районных стационарах. Об этом 11 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти. Всего в «четвертую» волну в регионе развернуто более 2,1 тыс. таких коек.

Minzdrav.gov.ru Инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

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Напомним, в Ленобласти, как и во многих других регионах страны, наблюдается рост числа госпитализаций пациентов с ковидом. Только за два минувших выходных дня на койки для лечения COVID-19 в региональные медицинские организации поступило 215 пациентов.

«Сегодня для пациентов с коронавирусом в Тосненской больнице дополнительно развернуто 209 коек. Таким образом, сегодня пациентов с COVID-19 принимают на 2198 койках. Свободно коек 523 койки (23,79%)», — рассказал собеседник агентства.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Ленинградской области получили положительные результаты тестов на коронавирус 275 человек, что на два человека больше, чем днем ранее и на 20 больше — чем в конце прошлой рабочей недели. Наибольшее число новых случаев выявлено в крупных населённых пунктах, таких как Всеволожск, Сланцы (по 17), Кудрово, Выборг (по 15), Кириши (13).

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 71 953 жителя Ленобласти. Из них 53 952 человека вылечились, в том числе 239 пациентов были выписаны по выздоровлению в воскресенье, 10 октября. Скончались 2493 пациента с COVID-19, в том числе три летальных исхода были зафиксированы накануне днем — это на один случай больше, чем в предыдущие сутки.