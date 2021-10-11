Москва, 11 октября 2021, 12:37 — REGNUM Москва осуждает теракт в шиитской мечети в городе Кундуз в Афганистане, говорится в заявлении МИД России.
Ранее ИА REGNUMсообщало о 150 жертвах взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. Ещё как минимум 200 человек пострадали.
Ответственность за теракт взяло «Исламское государство в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пришедшие к власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудили теракт и обещали найти и наказать его организаторов и исполнителей.
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