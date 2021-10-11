Москва, , 12:37 — REGNUM Москва осуждает теракт в шиитской мечети в городе Кундуз в Афганистане, говорится в заявлении МИД России.

МИД России Nikita Dezhurny

«Расцениваем эту варварскую акцию как нацеленную на дестабилизацию обстановки в Афганистане на новом этапе его истории, на подрыв линии тех сил, которые заинтересованы в межафганском примирении и установлении межэтнического и межконфессионального согласия в стране», — говорится в заявлении.

Ранее ИА REGNUMсообщало о 150 жертвах взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. Ещё как минимум 200 человек пострадали.

Ответственность за теракт взяло «Исламское государство в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пришедшие к власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудили теракт и обещали найти и наказать его организаторов и исполнителей.

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