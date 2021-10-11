Улан-Удэ, 11 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Бурятии вынесен приговор по уголовному делу об убийстве трёх человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, в совершении преступления обвиняли 37-летнего местного жителя.

Следственное управление СКР по Бурятии Орудие преступления

15 октября 2020 года в поисках сестры он пришёл в квартиру к незнакомым людям, где нашёл женщину в компании собутыльников. Также находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина «выразил недовольство» происходящим.

«В ходе конфликта мужчина кухонным ножом нанес множественные удары хозяйке квартиры, ее сыну и соседу. От полученных колото-резаных ранений потерпевшие скончались на месте преступления», — отметили в надзорном ведомстве.

Пытаясь скрыть следы преступления, обвиняемый сжёг в квартире мебель и скрылся. Однако вскоре он был задержан и заключён под стражу.

По итогам процесса Верховный суд Бурятии признал мужчину виновным по статье «убийство двух и более лиц» и приговорил его к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима.