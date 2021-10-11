Афины , 11 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Федерация профсоюзов учителей среднего образования (OLME) и Федерация учителей начальных классов Греции (DOE) объявили 24-часовую забастовку в понедельник, 10 октября. Об этом сообщает AMNA.

Забастовка

Организации также запланировали митинг на 11:30 и шествие к парламенту страны. В своих объявлениях федерации указывают, что министерство образования с процедурами внутренней и внешней оценки нацелено «на роспуск государственной школы».

Представители организаций также обвиняют министерство в отказе от диалога и лжи, что у учителей нет предложений по работе.

Члены федераций говорят о «глубокой антиобразовательной политике, которая полностью меняет структуру и содержание образования», в то время как среди прочего «создает условия напряженности и давления на учащихся, а также их стигматизации с раннего возраста».