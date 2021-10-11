Уфа, 11 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Дорожную карту по развитию сотрудничества между Казахстаном и Башкирией подписали в Уфе. Об этом 11 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По его словам, в Башкирию прибыла официальная делегация Казахстана.

«У нас большая повестка совместной работы, о которой я говорил ещё на официальных встречах в Казахстане. Будем работать над реализацией наших договоренностей. Имею в виду организацию поставок промышленного оборудования, продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, сельхозтехники, создание совместных высокотехнологичных производств, развитие логистических центров», — пояснил Хабиров, отметив, что сегодня уже была подписана дорожная карта по развитию сотрудничества между республиками.

Отмечается, что кроме этого был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере развития трансграничных центров торгово-экономического сотрудничества между министерством торговли и интеграции Казахстана, Акиматом Западно-Казахстанской области и правительством Башкирии. Также была подписана дорожная карта о сотрудничестве между Уральском и Стерлитамаком.

«Если и в дальнейшем мы будем так же слаженно и быстро работать, то выведем наше взаимодействие на солидный уровень», — отметил глава Башкирии, напомнив, что Казахстан является одним из приоритетных направлений в сфере внешнеэкономических связей республики.

Хабиров выразил уверенность в том, что сотрудничество даст импульс новым успешным проектам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Казахстане открыли представительство Конгресс-бюро Башкирии.