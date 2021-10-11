Нижний Новгород, 11 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 11 октября выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 641 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 176 405 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 509 человек, всего выздоровели с начала пандемии 160 209 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 36 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 6972 человек. Накануне сообщалось также о 35 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 9224 человека.

По состоянию на 11 октября в регионе проведено 3 769 832 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 12 637 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 373,7.

Как сообщалиИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,05. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 11 октября оставаются свободными 15% коек в ковид-центрах.